cossiga,-l’omaggio-della-famiglia-al-cimitero-di-sassari

(Adnkronos) – Un omaggio nel cimitero di Sassari, la città dove era nato il 26 luglio 1928, presso la tomba di famiglia dove è sepolto, in forma strettamente privata. Così i familiari di Francesco Cossiga hanno ricordato l’ex Presidente della Repubblica, in occasione del 14esimo anniversario della morte.

A ricordare il presidente emerito anche gli amici più cari, che, come ogni anno, hanno voluto portare un mazzo di fiori sulla sua tomba. “Nel quattordicesimo anniversario della scomparsa di Francesco Cossiga è opportuno riflettere su quale eredità egli abbia affidato all’Italia di oggi – ha detto Andrea Da Passano, curatore del volume ‘Una vita per la patria’ – L’atlantismo, costante caposaldo nel suo percorso istituzionale, le battaglie per avviare le riforme costituzionali e della giustizia, l’impegno per preservare i valori fondanti del cattolicesimo liberale, nel solco di De Gasperi e Sturzo, in un quadro di assoluta dedizione alla Patria: questo inestimabile patrimonio testimonia l’estrema attualità del coerente e coraggioso pensiero dello statista sassarese”.