Costa: “Se non si arriva al 90% di vaccinati, valutare altri obblighi”

ROMA – “C’è bisogno di un’ulteriore accelerazione sui vaccini. Il 90% di vaccinati è un obiettivo non troppo lontano, che però non ci permette di allentare le misure. Se non riusciamo a raggiungere quell’obiettivo dobbiamo anche valutare altri obblighi per alcune categorie specifiche”. Così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto questo pomeriggio in diretta a SkyTg24.

“È ancora troppo presto per una decisione sulla proroga dello stato di emergenza- ha aggiunto Costa- Ma i cittadini devono sapere che oggi chi non si è vaccinato può usufruire delle libertà grazie ai cittadini che si sono vaccinati. Se continueranno a non vaccinarsi, questo elemento conterà e non poco sullo stato di emergenza. Dalla percentuale di vaccinazione dipende anche la revisione delle misure restrittive. Quello che ci protegge dal virus è il vaccino, non il tampone. Se le misure restrittive continuano, la responsabilità è di chi non si vaccina”.

