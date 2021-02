In manette una donna di 65 anni e il figlio 39enne, entrambi bulgari. Sono accusati di riduzione in schiavitù: costringevano i loro connazionali, arrivati da Sofia, a girovagare per le strade di Milano con un cane al guinzaglio, trattenendo tutto il guadagno Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Costretti a mendicare anche 12 ore: madre e figlio gestivano il “racket» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento