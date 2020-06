AGI – “Non so se quello che si racconta sulla reazione negativa di Conte al piano Colao sia vero. Ma è verosimile, visto che, se non ci fossero stati contrasti, ci sarebbe stata almeno una conferenza stampa congiunta tra i due”. Esordisce in questo modo l’intervento su La Stampa di Carlo Cottarelli, già commissario straordinario alla Spending review tra il 2013 e il 2014, nel commentare quelli che lui definisce “i tre punti che vedo in qualche modo problematici” dell’ex manager Vodafone chiamato dal premier Conte a mettere a punto il piano per la rirpesa dopo il Covid-19.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cottarelli: “Il vero difetto del piano Colao è l’ennesimo condono fiscale” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento