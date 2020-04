Una notizia bella, piena di solidarietà e tanta voglia di aiutare: Coverciano diventerà un luogo per curare i pazienti affetti da Covid-19. Di seguito le informazioni e il tweet della Nazionale Italiana.

Da lunedì Coverciano diventa la “Casa della Solidarietà”

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1246454685520875520″]

La collaborazione tra Gabriele Gravina e Nardella, sindaco di Firenze, ha dato vita a questo progetto. La casa degli azzurri ha assunto quindi questo nome la ‘Casa della solidarietà’. L’Azienda USL Toscana Centro ha preso in carico la struttura e sarà gestita con il coordinamento sanitario di zona e della Società della Salute.

Il comunicato:

[…] Conclusi i sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile del Comune di Firenze. Installerà un presidio all’interno del Centro. Via libera per attuare l’isolamento domiciliare, non risultando al momento necessari diversi interventi, per i pazienti positivi al COVID-19 che alla data delle dimissioni risultino autonomi. Clinicamente guariti, ma ancora positivi al tampone e che siano impossibilitati a risiedere presso la propria abitazione. Sono 54 le camere che potranno esser utilizzate, insieme a tutti gli spazi comuni della Casa delle Nazionali, famosa all’estero come l’Università del calcio. Un luogo iconico, immerso nel verde fiorentino. Dove sono stati costruiti, dal ’68 ad oggi. Tutti i successi delle Nazionali italiane di calcio […]

I ringraziamenti di Nardella – Ringrazio il presidente Gravina e la FIGC per aver messo la struttura di Coverciano a disposizione della città di Firenze. È la prima volta che questo complesso viene utilizzato a fini sanitari: rimarrà nella storia, ma soprattutto ci aiuterà a gestire tutta la fase di emergenza da lunedì in poi.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Coverciano, c’è la collaborazione tra Gravina e Nardella per il Covid-19. Il comunicato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento