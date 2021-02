Covid: 13.189 nuovi casi, il tasso di positività risale al 4,7%

AGI – Deciso aumento dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 a fronte dei 9.660 della precedente rilevazione.

In ascesa anche il numero dei tamponi (oggi 279.307, ieri 244.429), per un tasso positivi/test che risale al 4,7% (ieri 3,9%). Le vittime sono 476 (ieri erano state 499), per un totale di 89.820.

Cinque regioni tornano sopra i mille nuovi casi: Lombardia (1.738), Campania (1.539), Lazio (1.164), Emilia Romagna (1.047) e Puglia (1.044).

Ad oggi gli attualmente positivi sono 434.722,

