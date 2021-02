AGI – In calo i nuovi casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.908 nelle ultime 24 ore a fronte dei 15.146 di ieri. in

In aumento il numero dei tamponi (305.619 a fronte dei 292.533 di ieri), con un tasso di positività che scende al 4,55% (ieri era del 5,17%). I decessi di oggi sono 316 (ieri erano stati 391), per un totale di 93.045 dall’inizio della pandemia.

In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 31 in meno (ieri -2) con 153 ingressi giornalieri, e scendono a 2095,

Covid: 13.908 nuovi casi, il tasso di positività cala al 4,55%

