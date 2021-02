Covid: 15.146 casi e 391 morti, il tasso di positività sale al 5,17%

AGI – In crescita i nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 15.146 contagi, più dei 12.956 del giorno precedente e in aumento anche rispetto alla scorsa settimana. A fronte peraltro di un calo dei tamponi, 292,533 oggi, 18 mila in meno di ieri: il tasso di positività sale di un punto percentuale, dal 4,1 al 5,17%. In aumento anche i decessi, 391, per un totale di 92.729 vittime da inizio epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in meno,

