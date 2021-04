MILANO – Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mentre sono 310 le vittime, in calo rispetto alle 429 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 331.734, per un tasso di positività che scende al 4,6% dal 4,8 di ieri. I pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid sono 3.340, in calo di 26 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 163 (ieri 199). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.100 persone, in calo di 643 rispetto a ieri.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Covid, 15.370 nuovi positivi e 310 decessi. Tasso di positività al 4,6% proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento