AGI – Nuovi casi di Covid in Italia in calo rispetto a ieri: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.992 rispetto ai 18.236 di ieri.

In calo però anche il numero dei tamponi effettuati, 179.800 oggi a fronte dei 185.320 di ieri, per cui il rapporto positivi tamponi risale al 10% (ieri era 9,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 674 (ieri 683), per un totale di 67.894.

“Gli attualmente positivi sono 627.798, con un decremento di 7.545 unità rispetto a ieri, mentre dimessi e guariti diventano 1.226.086,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid: 17.992 nuovi casi e 674 decessi, indice positività risale al 10% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento