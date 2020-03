Covid-19, Cannavaro consiglia l’Italia: “Bisogna seguire il modello cinese. Qui stiamo ripartendo”

​”Si riparte! Si può fare, qui in Cina ci stanno riuscendo, si va verso la normalità. Ed è il messaggio che deve arrivare al mondo intero. Perché il Coronavirus non risparmia nessuno in ogni angolo del pianeta, ma si può battere unendo le forze. Agendo da comunità”. Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro lancia un messaggio di sostegno a tutta l’Italia in questo momento di piena emergenza Coronavirus. Venerdì è rientrato in Cina: com’è andata? ​”Appena arrivato mi hanno… continua a leggere sul sito di riferimento