Il presidente della Regione: “Le mascherine che ci hanno mandato? Sono buone per il Carnevale non certo per gli ospedali». Task force ad Avellino e Ariano Irpino. Esplosione contagi nel Vesuviano, sindaco di Somma chiede Esercito e chiusura strade

L’articolo Covid-19, De Luca: “Picco settimana prossima, più di tremila contagi. E hanno assaltato le nostre forniture» proviene da Notiziedi.

