Covid-19, la Serie A studia i calendari: le possibili date di inizio e fine campionato

La pandemia Covid-19 lascia incertezza in ogni ambito, anche in quello del pallone. Ovviamente non si hanno sicurezza sulla ripresa del campionato, ma nel caso in cui l’emergenza dovesse rientrare entro la scadenza del prossimi Dpcm (il 3 maggio), allora la data cerchiata in rosso sul calendario della Federcalcio è quella del 31 maggio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, in quella domenica sarebbe possibile riaprire il calcio della Serie A, magari… continua a leggere sul sito di riferimento