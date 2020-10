Covid-19, le conseguenze per il digitale secondo Ibm

In base a uno studio condotto da IBM, il COVID-19 ha spinto la maggior parte degli Executive C-Suite ad accelerare la trasformazione digitale, ma persone e talenti sono la chiave del progresso.

Lo studio, condotto intervistando i livelli apicali di organizzazioni di tutto il mondo, ha rilevato che, in seguito alla pandemia da COVID-19, quasi sei organizzazioni su dieci hanno accelerato il processo di trasformazione digitale. Barriere tradizionali come l’immaturità tecnologica e l’opposizione dei dipendenti al cambiamento sono state superate. Il 66% dei dirigenti ha affermato, infatti, di essere riuscito a portare a termine le iniziative che in precedenza incontravano resistenza.

