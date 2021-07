Covid, 2.898 nuovi casi e 11 morti. Tornano a salire le terapie intensive

ROMA – Sono 2.898 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 205.602 tamponi. 11 i decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 127.851. Il tasso di positività sale all’1,4% dall’1,2% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 2.455 per 190.922 tamponi e 9 morti.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 161 i posti letto occupati nelle terapie intensive in Italia, 8 in più rispetto a ieri. Ammontano a 1.088 i ricoveri ordinari, 1 in meno nelle ultime 24 ore.

