Covid, 7.852 nuovi casi e 262 decessi. Tasso di positività al 2,5%

ROMA – Sono 7.852 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 306.744 tamponi. Il tasso di positivita passa al 2,5% dopo il 2,4% di ieri. In lieve aumento i morti, oggi sono 262 contro i 251 di ieri, per un totale di 123.544 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Prosegue anche la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno, e scendono a 1.992 totali, mentre i ricoveri calano di 657 unità e sono 14.280 in tutto. Il numero dei malati è attualmente di 352.422.

