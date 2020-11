CATANIA (ITALPRESS) – Continuano a ritmo serrato i lavori per rafforzare le strutture sanitarie siciliane nella lotta al Covid-19. L’Arnas Garibaldi di Catania ha ricevuto la visita di Tuccio D’Urso, soggetto attuatore del Commissario delegato per l’emergenza Covid, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Sulla scorta del mandato di Domenico Arcuri, Commissario straordinario su tutto il territorio nazionale, nelle strutture sanitarie siciliane sono stati avviati, in tempi rapidissimi, numerosi interventi di adeguamento dei percorsi dedicati alle nuove esigenze dell’emergenza, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti o di costruzioni.

L’Arnas Garibaldi, che era già intervenuta con propri fondi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, al Garibaldi di Catania lavori per ampliare i posti letto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento