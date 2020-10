“La Sicilia e’ l’ultima regione d’Italia per numero di ricorso all’applicazione Immuni”. In un video pubblicato sul canale Youtube del Comune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando invita a “scaricare l’app Immuni, una garanzia per prevenire il contagio”.

fsc/com

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, appello del sindaco di Palermo “Scaricate Immuni” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento