MILANO (ITALPRESS) – “Sta accadendo qualcosa di strano in Lombardia. Come aggiornato quotidianamente su www.robertobattiston.it, da una decina di giorni, nella Regione l’indice Rt, ha smesso di scendere. Dopo aver raggiunto intorno al 25 novembre il valore minimo dall’inizio dell’autunno, sotto 0.7, l’indice Rt continua ad oscillare attorno a 0,8 mentre in molte altre regioni continua a scendere verso valori più bassi. Si tratta di un dato che deve far riflettere, soprattutto perchè non risulta facile spiegare la ragione di questa stasi”. E’ quanto affermano in un intervento al “Corriere della Sera” Arturo Artom, fondatore di Confapri, e il fisico Roberto Battiston,

L'articolo Covid, Artom e Battiston "In Lombardia l'indice Rt non scende più"

