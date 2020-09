ROMA (ITALPRESS) – Banca Generali con #Italianonsiferma finanzia le pmi italiane in difficoltà a causa della crisi causata dal Covid 19, grazie all’operazione che ha permesso ai risparmiatori di investire nei crediti delle imprese a corto di liquidità. Come nel caso della Meccanica Vecchiatti che gestisce decine di commesse ed è fornitrice anche del colosso giapponese Honda. A marzo, nel momento più acuto della crisi causata dall’emergenza sanitaria, l’azienda bolognese ha ottenuto un finanziamento attraverso l’iniziativa che la Banca Private ha proposto in collaborazione con Credimi. Quest’ultima ha analizzato attraverso la sua piattaforma fintech la solidità dell’azienda che richiedeva il prestito e ne ha permesso l’erogazione in pochi giorni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, Banca Generali finanzia le imprese in difficoltà proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento