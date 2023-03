Covid, Biden firma legge per trasparenza su origine virus

“Continueremo a vagliare informazioni, anche su laboratorio Wuhan”

Roma, 20 mar. (askanews) – Il presidente degli Stai Uniti, Joe Biden, ha firmato il “Covid-19 Origin Act of 2023”, che richiede al direttore dell’intelligence nazionale di declassificare alcuni informazioni relative all’origine del Covid-19. Lo riferisce un comunicato della casa Bianca.

In una dichiarazione anch’essa diffusa dall’amministrazione, il presidente statunitense ha affermato di condividere “l’obiettivo del Congresso di rilasciare quante più informazioni possibili sull’origine della malattia” e ha rivendicato di aver ordinato nel 2021 “alla comunità dell’intelligence di utilizzare ogni strumento a sua disposizione per indagare sull’origine di Covid-19 e quel lavoro è in corso. Dobbiamo andare a fondo – ha aggiunto – delle origini di Covid-19 per contribuire a garantire una migliore prevenzione di future pandemie. La mia amministrazione continuerà a esaminare tutte le informazioni classificate relative alle origini di Covid-19, compresi i potenziali collegamenti con l’Istituto di virologia di Wuhan”.

“Nell’attuare questa legislazione, la mia amministrazione – ha sottolineato ancora Biden – declassificherà e condividerà quante più informazioni possibile, in linea con la mia autorità costituzionale di proteggere dalla divulgazione di informazioni che danneggerebbero la sicurezza nazionale”.

