Covid, calcio inglese a rischio sospensione (mentre in Italia si polemizza su protocolli e sentenze…)

Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport pare che la Premier League sia rischio sospensione per due settimane, se non di più. L’emergenza Covid-19 non dà tregua al massimo campionato inglese e a Londra così come nel resto del Paese, i vertici del calcio inglese stanno valutando l’ipotesi di fermare “la giostra” nel mese di gennaio. Il clima intorno al campionato – scrivono i colleghi della rosea – è pesante: oggi nel Regno Unito s’è registrato il record di contagi da coronavirus, 53.135, mentre i decessi sono stati 414.

Premier a rischio sospensione?

Lo stop, dunque, potrebbe avvenire a gennaio se la situazione non dovesse migliorare. Anche Fulham-Tottenham a rischio per un nuovo record di positivi: l’emergenza Coronavirus minaccia seriamente di far saltare il regolare svolgimento del campionato inglese. E pensare che in Italia si polemizza su Everton City per continuare a gettar fango sul collegio di Garanzia dello Sport che ha riabiliato il Calcio Napoli. I problemi, come vediamo, sono ben diversi…

