Covid, da lunedì la Valle d’Aosta in zona bianca

AOSTA – Da lunedì la Valle d’Aosta tornerà in “zona bianca” per il rischio legato al Covid-19. Per questo, il presidente della Regione, Erik Lavevaz, esprime soddisfazione: “È un traguardo simbolico, che tagliamo insieme come comunità valdostana. Speriamo che sia l’ultimo di questo genere- sostiene il presidente- manteniamo ancora le cautele necessarie, ma andiamo verso il recupero di una normalità che dobbiamo costruire insieme, come insieme abbiamo risposto alla pandemia. Non dobbiamo essere abituati all’emergenza: ora occorre, con attenzione ma con fiducia, recuperare una quotidianità più serena, coscienti di quanto ci sia costato e di quanti sforzi sono stati fatti per arrivare fin qui”.

