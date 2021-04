Covid, De Luca: “Da oggi condizione per iniziare a uscire dal calvario”

NAPOLI – “Dobbiamo proiettarci psicologicamente verso il futuro, pensare alla vita fra due o tre mesi. Oggi ci sono tutte le condizioni per cominciare davvero il cammino per uscire da questo calvario, ma a condizione che non sbagliamo, che manteniamo il massimo di razionalità. Ci sono tutte le condizioni per metterci alle spalle questo anno di drammatica pesantezza per la vita di tutti”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta su Facebook.

DE LUCA: “DATO ANOMALO SUI SINTOMATICI, 300 SU 2MILA POSITIVI AL GIORNO”

“Abbiamo mediamente circa 2mila positivi al giorno, ma il dato anomalo in Campania è il numero dei positivi sintomatici, sono circa 300 al giorno. Molti sono paucisintomatici, cioè hanno sintomi lievi” – spiega il governatore. Secondo le valutazioni dell’unità di crisi, questo sarebbe dovuto a una “aggressività della variante inglese più grave e aggressiva soprattutto verso la popolazione più giovane”.

