Covid, De Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de Maiorca con variante Delta”

NAPOLI – “Abbiamo in Campania una presenza preoccupante di variante Delta. In queste ore abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che sono andati a Palma de Maiorca che sono positivi al Covid, variante Delta. Questa variante si diffonde sulla popolazione più giovane”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, all’assemblea Alis in corso a Sorrento (Napoli). “Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi tutti asintomatici. Però – ha detto De Luca – due giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, uno dei quali di 31 anni, finito in terapia intensiva. La variante Delta contagia in due-cinque secondi ed è particolarmente aggressiva per i più giovani”.

CON LO SPETTRO DI UNA TRAGEDIA UMANITARIA LO RENDEREI OBBLIGATORIO IL VACCINO

E sulla questione vaccini De Luca ha dichiarato: “È un tema delicato, ma renderei senza dubbio obbligatorio il vaccino se dovessimo trovarci sull’orlo di una tragedia umanitaria”.

