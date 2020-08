NAPOLI (ITALPRESS) – In merito ai nuovi casi di contagi relativi a cittadini rientrati da viaggi all’estero (oggi 10 da Malta), il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, firmerà stasera una nuova ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in regione.

“Si ribadisce la necessità assoluta e urgentissima di un controllo severo alle frontiere e negli aeroporti – dice De Luca -. Per la Campania, avendo verificato che alcuni nostri concittadini, dopo un viaggio a Malta hanno contratto e portato il contagio, si rende inevitabile l’obbligo per tutti coloro che tornano nella nostra regione,

L’articolo Covid, De Luca “Obbligo di quarantena per chi rientra dall’estero” proviene da Notiziedi.

