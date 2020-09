Nuove restrizioni e gli imprenditori insorgono. De Luca aggiusta il tiro in serata ma da Vespa avverte: la prossima ordinanza sarà di chiusura totale. In provincia di Napoli chiuse 10 scuole per contagi. Positivi i sindaci di Nola e Tufino. Allarme al San Giovanni

Covid, De Luca stoppa feste e movida: "Pronto a chiudere tutto». E scatta la rivolta. Oggi 286 contagi e 2 vittime

