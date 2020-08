Covid, De Luca “Vedremo se limitare la mobilità interregionale”

NAPOLI (ITALPRESS) – “A fine agosto vedremo se chiedere al Governo di limitare o meno la mobilità interregionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social settimanale per fare il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica. La ripresa dei contagi in Italia è dovuta per il governatore “al rilassamento generale che si è registrato nel nostro Paese, soprattutto in alcuni settori delle attività economiche legate al tempo libero con episodi di non rispetto delle norme di sicurezza, con assembramenti con migliaia di giovani”.

E poi da “una scelta sbagliata del governo di apertura totale delle frontiere in uscita e in entrata senza nessun controllo.

