“Continua la campagna di aggressione mediatica contro la Campania. C’è da rimanere esterrefatti di fronte alle parole e alle tesi campate in aria ascoltate da vari interlocutori nella trasmissione del servizio pubblico Cartabianca. Di fronte a queste falsità non resta che la querela per diffamazione.”

Lo ha annunciato il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca tramite il proprio profilo Facebook. De Luca si è scagliato contro la trasissione Carta Bianca in onda ogni martedì sera alle 21.15 su Rai3. Parole sibilline quelle di De Luca che non entra nel merito della vicenda controversa, ma annuncia solo una pronta reazione, magari a suon di carte bollate…

Clicca qui se vuoi essere sempre informato

Seguici su Facebook

The post Covid, De Luca vuole querelare Cartabianca: “Aggressione mediatica contro la Campania!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento