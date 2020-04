Molti hanno creato task force di commercialisti, avvocati e tecnici (anche soci) per affrontare la crisi sanitaria e progettare la fase 2: corsi ai dipendenti in ferie forzate e un piano comune anche in vista dell’estate

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid e circoli sportivi storici di Roma: no al calcetto sì al tennis, cassa integrazione e iniziative solidali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento