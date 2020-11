Il governatore: “Il coprifuoco alle 22 non serve per contenere il contagio. Forse per il randagismo» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid e Dpcm, De Luca: “Scelte del Governo sempre ritardate. E’ una linea poco responsabile e inefficace» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento