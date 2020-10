I titolari del locale cult di Trastevere lasciano un biglietto alla clientela: “Scusate, non abbiamo fatto abbastanza per la sicurezza». Altre tredici multe in locali del centro, compreso l’Alcazar Live, sempre per assembramenti

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid e movida, chiuso il “Coffee Pot» Il mea culpa: “Faremo meglio» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento