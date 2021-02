“Abbiamo bisogno di rivedere questo sistema che ci tiene in apprensione fino al venerdì pomeriggio di ogni settimana”. Così, in una video dichiarazione, diffusa da Lombardia notizie, il presidente della Regione, Attilio Fontana, secondo cui “serve ragionare sulle regole necessarie a svolgere le diverse attività, non continuare con il metodo geografico dei colori, che è una continua rincorsa del sali e scendi del virus”. fmo/vbo/r

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, Fontana “Governo lavori su regole per aperture” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento