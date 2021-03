ROMA – Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid-19 si discute dell’opportunità di iniziare a implementare soluzioni, anche digitali (es. app), per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.). A tale proposito, nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni, il Garante per la privacy richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

I dati relativi allo stato vaccinale, infatti, spiega una nota dell’Autorità,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, Garante della Privacy: “No a ‘pass vaccinali’ senza una legge nazionale” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento