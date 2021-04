Covid, Gelmini: “Maggio sarà il mese delle riaperture. De Luca? Saremo inflessibili”

ROMA – “Vogliamo correre verso 500mila vaccinazioni al giorno, che a fine aprile con le nuove consegne saremo in grado di garantire. Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche. Non dobbiamo deragliare all’ultimo miglio e non dobbiamo essere troppo pessimisti, dobbiamo essere fiduciosi. Tutti i ministeri sono al lavoro per i protocolli per far ripartire anche gli eventi, le fiere e il turismo”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini ai microfoni di Tgcom 24.

“DE LUCA? REGOLE SIANO RISPETTATE DA TUTTI, SAREMO INFLESSIBILI”

“De Luca? Siamo un Governo di unità nazionale, nato per rispondere a un’emergenza. La scelta che il Governo ha fatto è di definire le priorità per le vaccinazioni che devono essere seguite da tutti e su questo saremo inflessibili. Le regole devono essere rispettate da tutti e dobbiamo lasciare fuori le polemiche che non ci fanno fare passi avanti. In conferenza delle Regioni tuttavia mi pare che tutti gli amministratori abbiano un atteggiamento molto pragmatico”, aggiunge Gelmini.

“SOSPENSIONE J&J FILM GIÀ VISTO, NON ALLARMIAMOCI”

“La sospensione di Johnson & Johnson negli Usa è un film già visto con Astrazeneca, ma ribadisco che i vaccini sono sicuri. Non dobbiamo allarmarci, i casi di trombosi sono numericamente inferiori a quelli di Astrazeneca e il fatto che ci sia una sospensione non vuol dire che il vaccino non sia sicuro ma che ci sia una grande trasparenza e sorveglianza in merito. Oggi il vero pericolo è non fare i vaccini. Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra ministeri europei della Salute ma sono convinta che J&J sarà riconosciuto come un vaccino sicuro. Dobbiamo correre per raggingere l’immunità di gregge, dall’11 al 22 aprile sono previste consegne per 4,2 milioni di dosi, più altre 4 milioni nei giorni a seguire”, ha concluso Gelmini.

