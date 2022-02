Covid, Gelmini: “Verso fine stato d’emergenza, Green Pass fino all’estate”

ROMA – “Credo che ci siano le condizioni per poter auspicare che non venga prorogato lo stato d’emergenza. La situazione del Paese è in netto miglioramento, dobbiamo essere consapevoli che ciò sta accadendo grazie alla scelta di responsabilità che ha fatto la stragrande maggioranza degli italiani che ha scelto il vaccino”. Lo dice Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, a Rtl 102.5.

“Oggi- aggiunge Gelmini- 37 milioni di italiani hanno avuto anche la terza dose, sono questi numeri che ci consentono di resistere alla quarta ondata. Nonostante molte positività gli ospedali non si sono riempiti, le terapie intensive sono rimaste sotto controllo. Credo che se i numeri continueranno a migliorare non c’è ragione per prorogare lo stato di emergenza, abbiamo messo in sicurezza il Paese e lo abbiamo riaperto. Ora vogliamo dare sostegno al turismo e all’economia”.

La ministra Gelmini poi spiega: “Non è una novità che nel centrodestra ci siano sensibilità diverse rispetto a vaccini e obblighi. Forza Italia è sempre stata dalla parte della scienza ed ha appoggiato la scelta del Green Pass, strumento col quale abbiamo riaperto il Paese. È giusto prendere le decisioni al ridosso della scadenza e non quaranta giorni prima, altrimenti avrebbero ragione quelli che pensano che ci sia una dittatura sanitaria. La scelta del green pass ad oggi la difendiamo, riteniamo che si debba mantenere ancora per un po’, ci auguriamo poi che andando verso l’estate non ce ne sia più bisogno, procediamo con gradualità. Non vediamo l’ora di abbandonare tutti lo stato d’emergenza e anche il Green Pass”.

