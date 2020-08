Covid, Governo valuta tamponi reciproci con Francia e Spagna

ROMA (ITALPRESS) – “E’ già stata avviata un’interlocuzione tra il ministro Speranza e il governo francese per tamponi in entrata e in uscita. Si sta valutando il tema della reciprocità non solo con la Francia, ma anche con la Spagna. Può essere una scelta che tutela”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a Rainews24.

