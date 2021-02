Covid, Governo verso proroga blocco spostamenti tra Regioni

Il Governo prorogherà di 30 giorni il blocco dello spostamento tra Regioni. E’ quanto emerso dall’incontro tra i rappresentati delle stesse Regioni e delle autonomie locali e i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza.

“Avevamo chiesto al Governo un cambio di passo nella gestione dell’epidemia e dall’incontro di stasera arriva un segnale positivo. Il documento unitario con le proposte delle Regioni sarà portato domani in Consiglio dei ministri dalla ministra Gelmini, che ringrazio per averci convocato già questa sera assieme al ministro Speranza. Proposte che nei prossimi giorni saranno discusse tra governo e regioni in vista del nuovo Dpcm ai primi di marzo”,

