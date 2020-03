Ascione scrive a De Luca su carenza personale, ritardi tamponi e caos organizzativo: ” I tempi per la richiesta del tampone non sono quantificabili. Per la moglie di Ciro il tampone è stato richiesto martedì 17 marzo e non è stato ancora effettuato»

L’articolo Covid Hospital, sindaco accusa: “La moglie del povero Ciro (defunto) aspetta ancora il tampone» proviene da Notiziedi.

