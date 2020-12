Covid, il 27 dicembre al via le vaccinazioni in tutti gli Stati Ue

AGI – “E’ il momento dell’Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l’UE. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo piu’ forti insieme”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

L’anagrafe delle vaccinazioni

“Sicuramente si andrà verso un’anagrafe come per tutte le altre vaccinazioni. Bisognerà riflettere su chi non lo farà (il vaccino anti-Covid, ndr), il quale si assumerà una responsabilità verso gli altri. Bisognerà fare un ragionamento su questo”. “Evitiamo di parlare di patenti di immunità – ha aggiunto il ministro – non sono ipotizzate nella Costituzione, fortunatamente,

