Covid, il dramma degli italiani a Londra. “Soli e senza informazioni”

Sono almeno un migliaio gli italiani bloccati a Londra dopo la decisione del governo di interrompere i collegamenti aerei con il Regno Unito.

Un piccolo esercito di “espatriati” che avrebbe voluto passare le vacanze con i propri cari in Italia e che invece dovrà probabilmente rassegnarsi a un Natale lontano da casa. E se per molti non sarà un problema rinunciare al ritorno a casa, per qualcuno è diventato un vero calvario, dovendosela addirittura vedere con la mancanza di un alloggio.

Nel frattempo cresce la rabbia. Ed è nato anche un gruppo su Facebook che ha lo scopo di consentire agli italiani che si trovano in questa situazione di condividere esperienze,

