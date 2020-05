Un’altra vittima, 5 nelle ultime 72 ore. Si continua a morire di covid pure in Campania. Pugno duro sulla movida di De Luca che in diretta, in tema di sburocratizzazione, chiede pure l’abolizione del reato d’abuso d’ufficio per le pubbliche amministrazioni

L’articolo Covid, in Campania 11 nuovi positivi

De Luca riapre spiagge e stabilimenti proviene da Notiziedi.

