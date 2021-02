Covid: in Italia meno casi per l’effetto weekend, tasso di positività al 5,6% 

AGI – ​Sono 9.630 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo (ma succede sempre nel week end) rispetto ai 13.452 di ieri. Sui dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute incide infatti il ridotto numero di tamponi processati, circa 80.000 mila in meno: sono stati 170.672 a fronte dei 250.986 del giorno precedente e il tasso di positività sale a 5,6% guadagnando lo 0,2% rispetto al 5,4% precedente. I decessi sono in aumento, 274 (ieri 232), per un totale di 95.992 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in crescita le terapie intensive, + 24 (ieri + 31) con 162 nuovi ingressi,

