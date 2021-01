Sono state 189 le persone vaccinate nella giornata di ieri nel Pavese. Per far fronte al problema sono state utilizzate le scorte di magazzino per le vaccinazioni del Policlinico San Matteo e dell’ospedale di Voghera Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid in Lombardia, a Pavia arrivate dosi con siringhe sbagliate: da 5 ml anziché da 1 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento