Covid, in Puglia nuovo piano ospedaliero con 1.255 posti letto in più

BARI (ITALPRESS) – “Il piano sanitario prevede l’incremento di 276 posti letto di terapia intensiva, la riconversione di 285 posti letto di area medica di terapia semi-intensiva. Verranno inoltre separati i percorsi nei Pronto soccorso per isolare i pazienti in attesa dell’esito dei test, così come verranno implementati i mezzi di trasporto per i trasferimenti dei pazienti Covid-19 e per le dimissioni protette”. Questi i numeri del nuovo piano ospedaliero anti Covid per la Regione Puglia presentato dal direttore del Dipartimento di Promozione della salute pugliese, Vito Montanaro. “Il totale finanziamento in favore del sistema sanitario, assegnate dal decreto Rilancio,

