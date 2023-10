Covid Italia: casi in lieve calo tra bimbi under 9, più colpiti anziani 80-89 anni

(Adnkronos) – La situazione Covid in Italia – nel periodo che va dal 28 settembre al 4 ottobre – conferma che la fascia di età in cui si registra il più alto tasso di incidenza settimanale è quella tra 80-89 anni. L’incidenza è stabile in tutte le fasce d’età, ad eccezione della fascia che va da 0 a 9 anni, in cui è in lieve diminuzione. Lo indica il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di Sanità-ministero della Salute che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare. “L’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, stabile rispetto alla settimana precedente”.