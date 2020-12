Covid: Italia prima in Europa per numero di morti. L’indice di positività torna sopra il 10%

AGI – L’Italia ha superato la Gran Bretagna per numero di decessi per Covid-19. Risulta così prima in Europa. Lo riporta Afp che tiene un proprio conteggio. Il bilancio totale delle vittime in Italia, secondo Afp, è a 64.036. Nel mondo la precedono gli Stati Uniti (296.105), Brasile (180.437), India (142.628) e Messico (113.019).

Intanto sono 19.903 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.727 di ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 1.825.775. I decessi sono 649 (ieri 761), per un totale di 64.036. Stabili i guariti, 24.728 (ieri 24.169),

