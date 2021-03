Covid, la conferma di De Luca: “Campania in zona rossa”

NAPOLI – “Come era ampiamente prevedibile ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

DE LUCA: “PRONTI A PRODURRE VACCINO IN CAMPANIA”

“Oltre che aspettare la distribuzione dei vaccini – dichiara De Luca – ci muoviamo in queste due direzioni: acquistare qualche milione di vaccini sul piano mondiale e lavorare per una ristrutturazione di aziende campane per produrre qui i vaccini”. “Ci sono aziende – ha spiegato il governatore – che producono farmaci e possono attrezzarsi con l’aiuto della Regione, un aiuto finanziario rilevante, per avere le tecnologie necessarie. È un’operazione che richiederà non meno in quattro mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo”. L’obiettivo è di investire “alcune decine di milioni – ha annunciato – per una riconversione industriale di aziende che possano produrre il vaccino in Campania, che dovrà essere sempre autorizzato e certificato dalle autorità sanitarie”

