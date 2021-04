Covid, la Lega avverte : “Con il coprifuoco alle 22 gli italiani andranno in vacanza all’estero”

ROMA – “Stare al Governo non significa stare zitti. Non abbiamo condiviso tutti i contenuti del decreto. A nostro avviso bisognava essere un po’ più sensibili a quelle che sono le aspettative di tanti cittadini, con prudenza, con intelligenza, con tutte le misure di sicurezza. Mettendo il coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio penso che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani poi rischino di prenotare vacanze all’estero”. Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo parlando ai cronisti fuori da Palazzo Madama.

“La domanda è perché non fare misure fino a fine maggio, facendo magari ogni 15 giorni delle verifiche. È giusto, un decreto riapertura deve tenere conto dei mesi a venire però sul coprifuoco, visto che i ristoranti sono aperti la sera, si poteva pensare almeno di estenderlo alle 22.30 se non si voleva alle 23. È un elemento su cui non ci siamo trovati in completo accordo ed è giusto che le cose si dicano. Si sta al Governo e si mettono in evidenza le proprie proposte in maniera garbata”, ha concluso.

