Covid, la percentuale positivi/tamponi in Italia scende al 9,7

AGI – Sono 14.482 i nuovi positivi (ieri 13.720), ma con 149.232 tamponi contro i 111.217 di ieri, tanto che il rapporto positivi-tamponi scende al 9,7% dal 12,33 di 24 ore fa.

Anche i decessi giornalieri sono risaliti, oggi ne risultano 634 (ieri 528), per un totale di 61.240 dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo le terapie intensive, 35 in meno (ieri -72) con 192 nuovi ingressi, contro i 144 di ieri, per un totale al momento di 3.345.

Scendono anche i ricoveri ordinari, -443 (ieri +133), in totale sono ora 30.081. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

